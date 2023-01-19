Дипломат Логвинов опроверг заявление Киева о «корейском сценарии» урегулирования конфликта

Москва и Брюссель не ведут переговоры относительно урегулирования украинского конфликта в соответствии с «корейским сценарием». Такое заявление в ходе интервью для газеты «Известия» сделал исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе Кирилл Логвинов.
Ранее соответствующую информацию распространил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, киевские власти получили предложение о создании аналога «38-й параллели».
Также политик указал, что российские дипломаты якобы сообщают о готовности пойти на уступки ради сохранения существующего статус-кво. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков оперативно опроверг заявление.
«Каких-либо контактов между представителями России и Евросоюза по вопросам украинского урегулирования нет не только в контексте "корейского варианта", но и в принципе», — добавил Логвинов.
Он напомнил, что создание «нормандской четверки» для разрешения внутриукраинского кризиса в 2014 году не закончилось ничем хорошим. Тогда к процессу подключились не только Киев с Москвой, но и Париж с Берлином.
Ранее Венгрия внесла предложение о снятии санкций ЕС с девяти россиян. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал инициативу «неприемлемой».