Экипажи ТОФ отработали поиск подлодок условного противника в Японском море

В учениях были задействованы два противолодочных самолета Ил-38. Их маршрут пролегал как над водой, так и над горными хребтами. Экипажам пришлось действовать без радиотехнической навигации с земли. Командиры смогли продемонстрировать навыки пилотирования в сложных метеоусловиях.