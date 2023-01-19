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Экипажи ТОФ отработали поиск подлодок условного противника в Японском море

Армия
Экипажи ТОФ отработали поиск подлодок условного противника в Японском море

Экипажи самолетов Ил-38 Тихоокеанского флота провели учения в Японском море. Летчики отработали поиск и слежение за подлодками условного противника, сообщили в Восточном военном округе.

По данным ВВО, экипажи совершили учебно-тренировочный полет над акваторией Японского моря. Для поиска подлодок условного противника использовались радиолокационные и гидроакустические буи.

В учениях были задействованы два противолодочных самолета Ил-38. Их маршрут пролегал как над водой, так и над горными хребтами. Экипажам пришлось действовать без радиотехнической навигации с земли. Командиры смогли продемонстрировать навыки пилотирования в сложных метеоусловиях.

Ранее телеканал ОНТ сообщил о прибытии экипажей Су-34 ВКС России в Белоруссию. Летчики примут участие в совместных тренировочных мероприятиях.
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