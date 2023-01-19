Глава Бурятии Цыденов впервые окунулся в купель на Крещение

Для этого Цыденов прибыл на озеро Байкал к Посольскому монастырю в Кабанском районе. По его словам, ощущения были непередаваемые. В соцсетях он сообщил, что в ближайшее время отправится в Москву, где продолжит решать рабочие вопросы и поздравил подписчиков с праздником.