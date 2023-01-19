Глава Бурятии Цыденов впервые окунулся в купель на Крещение

Возглавляющий Республику Бурятия Алексей Цыденов отчитался о своем первом опыте окунания в купель. Чиновник впервые в жизни решил последовать национальным традициям на Крещение.
Для этого Цыденов прибыл на озеро Байкал к Посольскому монастырю в Кабанском районе. По его словам, ощущения были непередаваемые. В соцсетях он сообщил, что в ближайшее время отправится в Москву, где продолжит решать рабочие вопросы и поздравил подписчиков с праздником.
«Дорогие земляки, всех с крещением! В этом году впервые на крещение окунулся в купель на Байкале!» – написал он.
Власти республики оборудовали 22 купели для всех желающих совершить обряд. Мероприятия прошли в ночь на 19 января.