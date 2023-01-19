Польский генерал Скжипчак предложил отправить на фронт украинских беженцев

Властям Польши необходимо сформировать армию из украинских беженцев, проживающих в стране. Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак.
Он напомнил, что в начале 1940-х годов Франция сформировала армию из польских эмигрантов и граждан, сбежавших из страны после ее захвата нацистской Германией. По мнению Скжипчака, схожим образом необходимо поступить и с украинцами. Он предложил отправить на фронт беженцев, проживающих в Польше, Германии и Франции.
«Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся — мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт», — приводит слова генерала издание wPolityce.
Ранее стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов. Как пишет газета Politico, он будет включать в себя несколько бронемашин Stryker.