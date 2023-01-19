Польский генерал Скжипчак предложил отправить на фронт украинских беженцев

Он напомнил, что в начале 1940-х годов Франция сформировала армию из польских эмигрантов и граждан, сбежавших из страны после ее захвата нацистской Германией. По мнению Скжипчака, схожим образом необходимо поступить и с украинцами. Он предложил отправить на фронт беженцев, проживающих в Польше, Германии и Франции.

