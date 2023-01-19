Частое появление лис на улицах Лабытнанги взволновало горожан

Жители города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе заподозрили местных лис в заражении бешенством. В последнее время дикие животные все чаще выходят к людям и бродят по улицам, передало сайт «Ямал Медиа».
Сначала горожане восторженно делились фотографиями рыжих красавиц в социальных сетях. Особенно часто снимки появлялись в интернет-сообществе «Лабытнанги Info». Однако некоторые подписчики не разделили всеобщего умиления лисами. Животные без страха переходили автомобильные дороги и не сторонились прохожих.
По мнению комментаторов, хищники могут быть серьезно больны. При этом они напомнили, что бешенство заразно для человека.
«Это ненормально, когда они не боятся людей. А причина в том, что лисы практически 100% переносчики бешенства. Так что ничего хорошего в этом нет», — указал один из пользователей.
Несмотря на это, многие жители не увидели в поведении лис ничего подозрительного. По словам горожан, сразу несколько рыжих хищников перебрались в Лабытнанги и сдружились с местными собаками. Поводов для возвращения в лес у них нет, так как люди начали активно подкармливать животных.
Ранее стало известно, что ЯНАО оказался в списке российских регионов с самым низким уровнем безработицы. По состоянию на конец 2022 года показатель составил 0,42 процента.