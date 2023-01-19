Частое появление лис на улицах Лабытнанги взволновало горожан

Несмотря на это, многие жители не увидели в поведении лис ничего подозрительного. По словам горожан, сразу несколько рыжих хищников перебрались в Лабытнанги и сдружились с местными собаками. Поводов для возвращения в лес у них нет, так как люди начали активно подкармливать животных.