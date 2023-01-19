Алена Рапунцель попыталась задеть бывшего мужа в эмоциональном посте

Звезды реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель и Илья Семин расстались больше года назад. Однако девушка все еще вспоминает прошлые отношения.
Скандальное расставание случилось осенью 2021 года. Семин обвинил супругу в изменах, а Рапунцель назвала причиной нежелание Илья меняться.
В свежем посте блогер затронула проблему матерей в семьях. По ее мнению, рождение ребенка не является приговором для женщины. Она уверена, что девушка не должна терпеть унижения к себе и вправе бросить человека, даже если он является отцом ее ребенка.
«После рождения детей вы не перестанете быть человеком. У каждого свое видение и комфорт. Просто я не за то, чтобы позволять себе терпеть сучье отношение как к девушке!» — написала звезда в соцсетях.
По словам Рапунцель, Семин начал проявлять с себя не с лучшей стороны еще до брака. Артистка жаловалась, что он позволял себе поднимать на нее руку.