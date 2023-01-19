Белый дом отреагировал на слова Лаврова о желании США решить «русский вопрос»

США считают оскорбительным заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о сравнении коллективного Запада с гитлеровской Германией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Чиновник выразил уверенность, что никто не угрожает существованию России. По его мнению, Лавров прибег к неприемлемому сравнению. Однако при этом Кирби подчеркнул, что Украина и дальше будет получать вооружение от западных стран.
В своем обращении глава МИД РФ вспомнил о попытке Бонапарта Наполеона покорить Российскую Империю и стремлениях Адольфа Гитлера оккупировать Советский Союз. По его словам, США и НАТО хотят решить «русский вопрос» точно также, как в свое время лидер нацистской Германии намеревался поступить с евреями.