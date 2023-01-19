NYT допустила возможность передачи Украине американского вооружения для «ударов» по Крыму

Соединенные Штаты считают, что Украине может потребоваться дополнительное вооружение, чтобы «наносить удары» по территории Крыма. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
До последнего времени Белый дом категорически отказывался от помощи Украине «в ударах» по полуострову. Теперь же, по словам издания, эта «линия начинает смягчаться». В Вашингтоне уверены, что Киев усилит свои позиции в переговорах, если «начнет атаки» на Крым.
«После месяцев обсуждений с украинскими властями администрация Байдена, наконец, начинает признавать, что Киеву могу потребоваться силы для удара по российской территории, даже если этот шаг повысит риски эскалации», — говорится в материале.
Ранее расходы на военную помощь Украине были подсчитаны в Испании. Как уточнил премьер-министр Педро Санчес, страна выделила Киеву порядка 300 миллионов евро.