NYT допустила возможность передачи Украине американского вооружения для «ударов» по Крыму

До последнего времени Белый дом категорически отказывался от помощи Украине «в ударах» по полуострову. Теперь же, по словам издания, эта «линия начинает смягчаться». В Вашингтоне уверены, что Киев усилит свои позиции в переговорах, если «начнет атаки» на Крым.