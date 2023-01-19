Непродуманная политика американского президента Джо Байдена в сфере энергетики сыграла России на руку. Москве удалось резко нарастить доходы с экспорта нефти и газа, передала газета The Washington Times.
Согласно материалу, в 2022 году Россия заработала значительно больше на продаже энергетических ресурсов по сравнению с предыдущим периодом. При этом опрошенные изданием эксперты спрогнозировали увеличение доходов Москвы на треть в текущем году.
Авторы статьи напомнили, что Вашингтон одним из первых ввел запрет на ввоз в страну российских угля и газа с нефтью, передает «ПолитРоссия». Европейский союз последовал примеру чуть позже, что стало «просчетом» Джо Байдена.
По данным журналистов, американское руководство отказалось от развития собственной добычи полезных ископаемых. В связи с этим политика Белого дома привела к росту цен на энергоресурсы в рамках мирового рынка. Именно этим в настоящее время пользуется Москва.
Газета уточнила, что Вашингтон не вкладывает средства в бурение новых нефтяных скважин и строительство трубопроводов. Как отметили авторы публикации, при ином раскладе американское топливо могло бы заменить российское на глобальном рынке. Журналисты оценили действия президента США как «недальновидные».
Напомним, западные санкции с самого начала продемонстрировали свою неэффективность и начали в первую очередь вредить инициаторам. Меж тем российские стартапы получили шанс на развитие благодаря рестрикциям.