Блокировать однозначно надо: ведущий Осташко объяснил, почему YouTube заслужил запрет в России

Появилась информация о возможной блокировке американской платформы YouTube на территории РФ. Многие граждане полагают, что данный видеохостинг распространяет антироссийскую пропаганду и вреден для общества.
Телеведущий и публицист Руслан Осташко не остался в стороне и в беседе с ФАН высказал свою позицию относительно деятельности американского видеохостинга в России.
По словам Осташко, YouTube нужно блокировать, ведь платформа не соблюдает правила, а также проявляет полное неуважение к законодательству РФ. Однако закрывать доступ к американскому видеохостингу, не имея отечественных аналогов, журналист все же не рекомендует.
«Альтернативу государство и бизнес не создали. Значит, надо четко поставить задачу, выделить ресурсы и всем миром контролировать реализацию. У нас есть и специалисты, и компетенции, и возможности такую альтернативу создать. Мы ее и не создали потому что есть лобби Google, и есть удобный и бесплатный YouTube. Но вреда сейчас от него много. Пришла пора с ним разобраться. Но обязательно с национальной альтернативой», — подчеркнул Осташко.
О нежелательности беспрепятственной деятельности YouTube в России ранее высказывался и предприниматель Евгений Пригожин. По его словам, американский видеохостинг — «информационная чума нашего времени».