Премьера сериала «Просто Михалыч» с Епифанцевым и Куценко состоится 30 января на ТНТ

Сюжет сериала разворачивается вокруг семьи Беляковых. Близкие люди не могут добиться взаимопонимания между друг другом. Приезд двоюродного брата главы семейства Михалыча (Владимир Епифанцев) нарушает и без того шаткую гармонию в доме. Главный герой приехал в Москву разобраться с чиновниками, которые отбирают у него лесохоз.