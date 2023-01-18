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Премьера сериала «Просто Михалыч» с Епифанцевым и Куценко состоится 30 января на ТНТ

Шоу-бизнес
Премьера сериала «Просто Михалыч» с Епифанцевым и Куценко состоится 30 января на ТНТ

Сериал «Просто Михалыч» выйдет на телеканале ТНТ 30 января. Главные роли в ленте исполнили актеры Владимир Епифанцев и Гоша Куценко.

Сюжет сериала разворачивается вокруг семьи Беляковых. Близкие люди не могут добиться взаимопонимания между друг другом. Приезд двоюродного брата главы семейства Михалыча (Владимир Епифанцев) нарушает и без того шаткую гармонию в доме. Главный герой приехал в Москву разобраться с чиновниками, которые отбирают у него лесохоз.

Помимо Епифанцева в сериале снялись Гоша Куценко, Павел Ворожцов, Светлана Камынина и другие актеры. Режиссером ленты выступил Евгений Корчагин, работавший над «Войной семей». За сценарий отвечал Константин Трофимов, передает пресс-служба ТНТ.

Премьера картины состоится на канале ТНТ. Первый эпизод выйдет 30 января в 21:00. Всего будет представлено 20 серий.
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