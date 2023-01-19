«В твоем окопе сидит враг»: депутат Майданов поддержал блокировку YouTube в России

На протяжении нескольких месяцев в России обсуждается тема блокировки видеохостинга YouTube. Руководство площадки обвиняют в разжигании ненависти к россиянам и активной антироссийской риторике. Соответственно, возникает логичный вопрос: так ли нужен в России YouTube, если он доставляет массу неудобств и плодит негатив по отношению к стране и ее гражданам?
Депутат Госдумы Денис Майданов считает, что необходимо развивать собственный видеохостинг и полностью отказываться от зарубежной платформы, насколько болезненным бы это не стало. Соответствующим мнением он поделился во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Есть мнение, что Rutube никогда не поднимется, пока работает YouTube и это, объективно, может быть фактом. Тяжело подняться отечественному видеохостингу, потому что есть мощный, сильнейший западный конкурент.
YouTube — площадка для всех. И самое главное это площадка, принадлежащая стране, которая воюет с нами, пускай руками украинского режима. Тем не менее это продукт нашего идеологического противника. Поэтому, конечно, он на ней размещает все что хочет и деструктивное воздействие на нашу аудиторию продолжается. И на это Россия не в состоянии повлиять: ни блокировать контент, ни управлять им, потому что YouTube — чужой проект, который существует на нашей территории. Грубо говоря, в твоем окопе сидит враг. Вот как это выглядит», — считает депутат Госдумы.
По мнению Дениса Майданова, действующих пользователей YouTube следует предупредить о будущей блокировке видеохостинга YouTube, чтобы они смогли спокойно перенести на Rutube свой контент.
«Дети любят смотреть мультики, взрослые — различную информацию, музыканты размещают свои клипы, политики, СМИ — много кто пользуется YouTube, потому что привыкли. Также привыкнут и к Rutube, когда не будет другой альтернативы.
Еще важный факт: те люди, которые признаны иноагентами в России, продолжают иметь доступ к нашей аудитории, а также зарабатывают с помощью YouTube на нашей аудитории. Считаю это абсолютно неприемлемым. Человек, который попрощался со страной, должен попрощаться и с ее аудиторией, и с заработками на ней.
Кроме того, YouTube блокирует всех неугодных спикеров и музыкантов из России. Он просто на твоей же территории блокирует всех, кто ему не угоден! Я считаю, что без YouTube мы сможем прожить, ведь Китай однажды это сделал. Китай уже прошел весь тот путь, который мы почему-то с болью проходим. На самом деле, у Китая есть свои мессенджеры, свой YouTube и свои интернет-платформы, которыми пользуются китайцы. Мы тоже должны пройти этот путь по примеру Китая. Нужно не бояться, быстро создать и обеспечить работу своих аналогов. У нас же есть свой "ВКонтакте", который отлично развивается. Точно так же надо делать с Rutube — продолжать вкладывать в его развитие», — заключил Денис Майданов.
Американский видеохостинг YouTube является «информационной чумой» нашего времени, поэтому его необходимо заблокировать. С таким заявлением ранее выступил предприниматель Евгений Пригожин.