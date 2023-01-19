«В твоем окопе сидит враг»: депутат Майданов поддержал блокировку YouTube в России

На протяжении нескольких месяцев в России обсуждается тема блокировки видеохостинга YouTube. Руководство площадки обвиняют в разжигании ненависти к россиянам и активной антироссийской риторике. Соответственно, возникает логичный вопрос: так ли нужен в России YouTube, если он доставляет массу неудобств и плодит негатив по отношению к стране и ее гражданам?