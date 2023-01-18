«Небывалый подвиг»: жители блокадного Ленинграда рассказали о жизни в осажденном городе

Торжественно-траурную дату Геннадий Базлов встречает дома, избегая риска заразиться коронавирусом. Когда началась блокада, ему было всего 13 лет. Тогда он жил с мамой, братьями и сестрой в Коломягах. Геннадий Николаевич рассказал, что в этом районе дела с продовольствием обстояли немного лучше, чем в Ленинграде, однако ему уже никогда не забыть первую лютую блокадную зиму 1941-го. Как самого старшего, мама отправляла его за хлебом.