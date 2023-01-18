«Небывалый подвиг»: жители блокадного Ленинграда рассказали о жизни в осажденном городе

Ровно 80 лет назад наступил день, принесший ленинградцам надежду: 18 января 1943 года в результате наступательной операции «Искра» Красной армии удалось прорвать блокаду. Брешь в стальном кольце фашистской осады позволила восстановить сухопутные коммуникации: возобновились поставки продовольствия и предметов первой необходимости.
«Вся история человечества и войн не знает такого бессмертного подвига, который может сравниться с блокадой Ленинграда. Вот немцы подошли к нашему городу, и приказом Гитлера была задача сравнять Ленинград с землей и затопить его. Но город выстоял и в конечном итоге не только прорвал блокаду, но и освободился и победил. Поэтому мы с большим удовлетворением и радостью сегодня эту дату отмечаем, потому что это действительно небывалый в истории подвиг жителей нашего города», — поделился зампредседателя Совета ветеранов Николай Чирков.
Московский проспект с первых дней Великой Отечественной стал фронтовой дорогой: по нему уходили на войну солдаты и ополченцы. Здесь заканчивался город и начиналась линия окопов. Сегодня на венчающей проспект Площади Победы к Монументу героическим защитникам Ленинграда возлагают цветы, чтобы почтить подвиг тех, кто отстоял город на передовых линиях фронта и в тылу.
«Сегодня мы низко кланяемся нашим дорогим блокадникам. Нашим уважаемым фронтовикам и труженикам тыла. Всем тем, кто сохранил, сберег и отстоял наш город. Мы вспоминаем бойцов Красной армии, солдат, офицеров, которые ценой своей жизни подарили нам свободу, мужественно сражаясь в тяжелейших боях на Ленинградском фронте. Мы вспоминаем сотни тысяч ленинградцев, которые не дожили до этого дня, которые перенесли все ужасы блокады: ежедневные бомбежки, обстрелы, голод, холод. Вспоминаем блокадников, которые выжили и передали нам, потомкам, память, правду о тех страшных, трагических и в то же время героических днях. Мы всегда будем помнить их подвиг», — подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Кольцо осады вокруг Ленинграда сомкнулось 8 сентября 1941 года. 872 дня длилась казавшаяся бесконечной блокада. Только по официальным данным, она унесла жизни более 630 тысяч ленинградцев. За эти страшные месяцы Ленинград подвергался бомбардировкам 173 раза. 649 раз на улицах звучал сигнал воздушной тревоги.
«Мы вынуждены были уехать из Ленинграда, эвакуироваться. Уже через полтора года после начала блокады получилось так, что нас обворовали. Раньше мама меняла костюмы, вещи на хлеб, а тут уже никакой надежды не было. Мы вынуждены были эвакуироваться через Ладожское озеро на барже. А поскольку мы с детским садом эвакуировались, мама устроилась работать в детский сад, чтобы с нами вместе быть. И когда бомбежки начинались, все дети с криком бросились к маме, других родителей не было. И она там всех обнимала, уговаривала. Было страшно, конечно, потому что рядом тонули другие баржи, тоже с детьми, с эвакуированными. Должна сохраниться память об этом. Надо ребятам передавать воспоминания, чтобы они знали нашу историю. Ребята должны знать свою историю, историю нашей Родины, чтобы быть патриотами», — уверена жительница блокадного Ленинграда Эмилия Чеплинская.
«Родилась в Ленинграде в 1939 году. Всю блокаду с мамой, с братом, который старше меня на шесть лет, мы провели в Ленинграде. Мама сохранила нашу жизнь. Это, по-моему, самый большой подвиг нашей мамы. Она работала на фабрике Микояна, она была экономистом, но делала снаряды. И думала, как сохранить детей. Это, я считаю, просто подвиг: пережить самой и сохранить жизнь детям. Любить жизнь, тех, кто вокруг, — и жить, несмотря ни на что», — рассказала жительница блокадного Ленинграда Татьяна Попова.
Торжественно-траурную дату Геннадий Базлов встречает дома, избегая риска заразиться коронавирусом. Когда началась блокада, ему было всего 13 лет. Тогда он жил с мамой, братьями и сестрой в Коломягах. Геннадий Николаевич рассказал, что в этом районе дела с продовольствием обстояли немного лучше, чем в Ленинграде, однако ему уже никогда не забыть первую лютую блокадную зиму 1941-го. Как самого старшего, мама отправляла его за хлебом.
В 2019 году Геннадий Николаевич опубликовал книгу «Записки блокадного мальчика». В ней он подробно описал жизнь блокадного Ленинграда глазами подростка. Какой урок молодое поколение может вынести из историй о подвиге ленинградцев? Геннадий Базлов считает: важно то, что перед лицом подлинного ужаса народ всегда спасает единение.
«То единство, которое было у людей, и помощь, друг другу помогать. Конечно, были и подонки, но были и бескорыстные люди. Вот в этот период времени, который сейчас мы проживаем, конечно, в этот момент нужно это единство сохранить», — уверен Геннадий Николаевич.
После первого прорыва блокада Ленинграда длилась еще долгих 374 дня. Однако именно этот день стал поворотным моментом для жителей города: закончился голод, а главное — появилась надежда. Время неумолимо движется, однако и спустя столетия память о подвиге ленинградцев сохранится в сердцах потомков как пример подлинного народного единства и неугасимого стремления к жизни и Победе.