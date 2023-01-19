Запашный о состоянии цирков в РФ: слова президента должны быть услышаны чиновниками на всех уровнях

Я намеренно не стал указывать его ни в первом, ни во втором списке. Потому что, с одной стороны, мы действительно являемся цирком, с которого по некоторым позициям можно брать пример. С другой — у нашего цирка большое количество нерешенных проблем, которые требуют внимания прежде всего мэра Москвы Сергея Собянина. Нашему цирку в этом году исполнится 52 года, и ровно 52 года он ни разу не ремонтировался. И я бы очень хотел не просто отремонтировать Большой Московский Цирк, а капитально его реконструировать, чтобы в дальнейшем он смог занять почетное место лучшего цирка мира, как это и было задумано при СССР.