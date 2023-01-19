Запашный о состоянии цирков в РФ: слова президента должны быть услышаны чиновниками на всех уровнях

В ходе недавней встречи президента Владимира Путина с главой Башкирии Радием Хабировым был затронут вопрос о финансировании и реконструкции Уфимского государственного цирка. Российский лидер ответил, что осведомлен о проблемах в этой сфере и отметил, что циркам надо помогать. Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный призвал чиновников всех уровней обратить внимание на слова президента. По его словам, очень многое в этом деле зависит от региональных властей.
В авторской колонке для ФАН Запашный перечислил самые худшие и самые лучшие цирки России. И объяснил на конкретных примерах, что происходит с объектами, когда чиновникам до них нет дела.
После развала СССР цирков в стране стало меньше. Колонка Эдгарда Запашного
В ходе встречи с действующим главой Башкирии Радием Хабировым президент Владимир Путин подчеркнул, что в курсе проблем, с которыми сталкиваются цирки.
«Цирковое искусство заслуживает того, чтобы государство обратило на него больше внимания, чем до сих пор. Там много, конечно, вопросов и коммерческих, и прочих, но у нас очень высокий уровень циркового искусства, и, конечно, нужна соответствующая материальная база. Я в курсе этих проблем в целом. Но, вы правы абсолютно, надо им помогать», — сказал глава государства.
Обсуждая проблемы республики, Радий Фаритович попросил оказать содействие в решении вопроса капитального ремонта Уфимского государственного цирка, который уже на протяжении пяти лет закрыт из-за проблем с пожарной безопасностью.
Возвращаясь к цитате главы государства, во-первых, я хотел бы поблагодарить президента за должное внимание именно с его стороны. И поблагодарить за то, что он указал на тот факт, что проблемы циркового искусства, к сожалению, на сегодняшний момент плохо решаемы. Потому что чиновники на всех уровнях не уделяют должного внимания цирковому искусству.
Несовершенство в законодательстве действительно не позволяет сегодня республиканским и муниципальным властям решать вопросы с ремонтом, находящихся на их территориях федеральных цирков.
Хотелось бы пояснить, что в нашей стране подавляющее большинство цирков имеют федеральный статус. И именно это, с одной стороны является большим плюсом, так как большая часть цирков объединены в один единый конвейер и находятся под контролем Российской государственной цирковой компании. С другой стороны, такое положение даже при большом желании не позволяет на месте выделять властям деньги на ремонт этих самых государственных учреждений.
Ну, а если копнуть еще глубже, то с момента развала Советского Союза в нашей стране не появился ни один новый цирк. Напротив — в России цирков стало даже меньше, чем было.
Например, в Архангельске цирк в принципе перестал существовать. В Пензе уже на протяжении многих-многих лет цирк является долгостроем, и на сегодняшний день нет понимания, когда эта «великая» стройка будет закончена.
Возвращаясь к теме разговора главы Башкортостана с президентом, хотелось бы рекомендовать Радию Фаритовичу изучить опыт прежде всего Нижегородского и Владивостокского цирков. Они были отремонтированы в кратчайшие сроки, но при этом остаются в федеральном подчинении. Я прекрасно помню, как нижегородский губернатор Валерий Шанцев вошел в буквальном смысле слова в открытый конфликт с министром финансов Германом Грефом. Шанцев тогда заявил, что несмотря ни на что все равно отремонтирует Нижегородский цирк. Он действительно столкнулся с сопротивлением Германа Оскаровича, но все равно добился своего: сделал так, как пообещал жителям региона. На сегодняшний момент Нижегородский государственный цирк является одним из лучших цирков нашей страны, и это заслуга именно Шанцева.
Также можно было бы отметить вклад спикера государственной думы Вячеслава Володина в решении вопроса ремонта Саратовского цирка. Он лично посещал объект и сделал все для того, чтобы ремонт Саратовского цирка, как в уже упомянутой мною Пензе, не превратился в долгострой.
Конечно, обидно осознавать, что уже на протяжении многих и многих лет, так же как и в Уфе закрыт Челябинский государственный цирк.
Я очень бы хотел, чтобы главы субъектов РФ изучили разговор Путина с Хабировым и услышали слова нашего президента, что в России внимание к цирковому искусству нужно наконец-то уже проявить.
Министр культуры Ольга Любимова, как и ее предшественник Владимир Мединский, достаточно много времени и усилий прилагают для помощи цирковому искусству. Но в нынешней ситуации очень важно желание и проявление инициативы региональных властей. Наверное, будет правильно указать худшие, на мой личный взгляд, цирки в нашей стране:
Открывает этот антирейтинг Краснодарский цирк, который был передан по просьбе бывшего губернатора края Александра Ткачева региональным властям несколько лет назад только для того, чтобы его отремонтировали. Я совершенно уверенно могу сказать, что с момента передачи в Краснодарский край замечательного цирка, в него не было вложено ни одной копейки. Сейчас его смело можно назвать самым худшим цирком России. Так что нынешнему губернатору Вениамину Кондратьеву уже давно пора либо вернуть цирк федеральным властям, либо начать обещанный ремонт!
А продолжать список худших, на мой взгляд, цирков нашей страны будут: Ставропольский, Костромской, Самарский, Новокузнецкий, Оренбургский и Кировский государственные цирки.
Но если есть худшие цирки, то есть и лучшие?
Это прежде всего цирк Никулина, находящийся в Москве, Тульский цирк, Санкт-Петербургский цирк, Рязанский, Владивостокский, Ижевский, Нижнетагильский и Казанские цирки.
А где же Большой Московский государственный цирк, спросите вы?
Я намеренно не стал указывать его ни в первом, ни во втором списке. Потому что, с одной стороны, мы действительно являемся цирком, с которого по некоторым позициям можно брать пример. С другой — у нашего цирка большое количество нерешенных проблем, которые требуют внимания прежде всего мэра Москвы Сергея Собянина. Нашему цирку в этом году исполнится 52 года, и ровно 52 года он ни разу не ремонтировался. И я бы очень хотел не просто отремонтировать Большой Московский Цирк, а капитально его реконструировать, чтобы в дальнейшем он смог занять почетное место лучшего цирка мира, как это и было задумано при СССР.
В конце моей колонки я еще раз с большим удовольствием вернусь к цитате Владимира Путина, который сказал, что цирковое искусство в нашей стране находится на очень высоком уровне. Не разбирающийся в цирковом искусстве читатель спросит, а кого именно имел в виду глава государства, потому что не так много звездных имен на сегодняшний день знает наш зритель. И тут я хочу отметить, что артисты компании Росгосцирк, цирка Никулина и Большого Московского цирка на постоянной основе принимают участие в различных международных цирковых фестивалях и всегда завоевывают только высшие награды. Международные фестивали без участия артистов российского цирка являются неполноценными и проходят в не самой конкурентной атмосфере.
Потому что именно наш цирк и китайский на постоянной основе поднимают планку циркового искусства. Что касается громких имен, то я смело могу отметить, в нашей стране продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе» на постоянной основе выпускает не только новые, сильные номера, но и целые программы. Шоу «Воды, огня и света» Анатолия Сокола и «Принц цирка» Владислава Гончарова практически всегда собирают аншлаги. Знаменитый «цирк Филатовых» с большим успехом работает благодаря молодому поколению, которые достойно продолжают развивать достижения своей династии. Шоу Большого Московского Цирка в новогодние каникулы побили рекорды по посещаемости сразу в нескольких странах. Так что нам, деятелям циркового искусства, есть чем похвастаться, но есть и над чем работать.
Я очень надеюсь, что слова президента России будут услышаны чиновниками на всех уровнях и цирковое искусство начнет развиваться в нашей стране с еще большей силой.