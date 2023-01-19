Психотерапевт Наталья Толстая: мужчины, которые легко берут деньги у женщин, тяжелее переносят болезни

Не секрет, что мужчины сложнее переносят простудные и инфекционные заболевания, чем представительницы прекрасного пола. Врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая рассказала ФАН, какие привычки мужчин делают их более восприимчивыми к болезням. По словам специалиста, тяжелее всего тем, кто легко берет деньги у женщин, «раскисающим» мужчинам и тем, кто впадает в детство.