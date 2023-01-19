Психотерапевт Наталья Толстая: мужчины, которые легко берут деньги у женщин, тяжелее переносят болезни

Не секрет, что мужчины сложнее переносят простудные и инфекционные заболевания, чем представительницы прекрасного пола. Врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая рассказала ФАН, какие привычки мужчин делают их более восприимчивыми к болезням. По словам специалиста, тяжелее всего тем, кто легко берет деньги у женщин, «раскисающим» мужчинам и тем, кто впадает в детство.
«Есть интересная статистика, она может удивить. Мужчина, который легко берет деньги у женщин, тяжелее переносит ОРЗ. Он словно включает женское поведение. Чаще всего болеют "раскисающие" мужчины, которые в данный момент не чувствуют своей харизмы, силы, не хотят ничего менять, адаптироваться. Также они относятся и к своей болезни», — отметила собеседник ФАН.
Кроме того, по мнению эксперта, следствием высокой заболеваемости среди мужчин является недостаточная сила воли и боязнь ответственности.
«У мужчин, действительно, может быть больше зависимостей. Нередко свои неудачи они приписывают другим, например, начальнику, родителям, случаю. А когда наступает болезнь, виноватыми становятся все, даже открытая форточка. Это плохо. В таких случаях необходимо собраться и заниматься терапией», — отметила врач-психотерапевт.
Также, по словам Натальи Толстой, многие мужчины могут закрываться от стресса, впадая в «детское поведение», что делает их уязвимыми уже при лечении.
«Многие называют время простуды одним из счастливейших моментов жизни. Создаются комфортные, лежачие условия, еда в постель, появляется официальный повод не ходить на работу, появляется возможность отлежаться и выспаться, все вокруг проявляют любовь и заботу, ничего не требуя взамен. И здесь на первый план выходит женщина. Чем лучше отношения в семье, тем больше ответственности лежит на женщине. Представительницы прекрасного пола более системны, даже в принятии лекарств. Если мужчине никто не принес таблетки, прием препаратов может быть нарушен, что нарушит терапию», — заключила врач-психотерапевт.
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