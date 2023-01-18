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Защита рыбинского маньяка подала жалобу на приговор о пожизненном сроке заключения

Происшествия
Защита рыбинского маньяка подала жалобу на приговор о пожизненном сроке заключения

В суд поступила апелляционная жалоба от защиты рыбинского маньяка. Юристы намерены оспорить приговор о пожизненном сроке заключения, сообщило издание «Коммерсантъ».

Напомним, что в конце декабря прошлого года в Ярославской области Виталий Молчанов был признан виновным в изнасиловании и жестоком убийстве двух девочек. Мужчина расправился с детьми своей сожительницы, после чего скрылся. В ходе заседания извращенец сознался в преступлениях. Виновник также уточнил, что сексуальное насилие произошло уже после расправы.
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