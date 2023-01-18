Корнилов пошутил про телевизор из-за тотальной войны Зеленского на информационном фронте

Украинский президент Владимир Зеленский приступил к тотальной войне на информационном фронте, утвердив решение СНБО о введении новых санкций против почти 200 деятелей культуры, журналистов и лидеров мнений.
Политолог Владимир Корнилов едко отреагировал на эту ситуацию. По его словам, все предыдущие черные списки составлялись по английскому алфавиту от «А до Z». Было видно, что над ограничениями работал американский ученый Майкл Макфол.
«Составили, видимо, по принципу – кого увидели недавно по телевизору, того и внесли», — пошутил эксперт.
Ранее сообщалось, что член Совета по правам человека Кирилл Вышинский счел новый санкционный список Украины несуразным.