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Специалисты Госветслужбы Подмосковья обработали 10 млн квадратных метров площадей за 2022 год

Общество
Специалисты Госветслужбы Подмосковья обработали 10 млн квадратных метров площадей за 2022 год

Работники Госветслужбы за прошлый год провели дезинфекцию 10 млн квадратных площадей. Об этом проинформировали в пресс-службе Минсельхоза Московской области.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», дезинфекционные работы проводили в рамках ветеринарно-санитарных мероприятий по созданию эпизоотического благополучия хозяйств Подмосковья. Дезинфекция помогает предупредить появление и развитие опасных болезней животных. А здоровые животные в свой черед дают качественные сырье и продукты.

Представители ветеринарной службы дезинфицировали предприятия по ввозу, переработке, хранению и продаже животной продукции. Кроме того, обрабатывался транспорт для доставки грузов и проводился бактериологический контроль в спецлабораториях. А еще сотрудники Госветслужбы на постоянной основе осуществляют ветеринарный осмотр, лабораторный контроль качества продуктов и занимаются оформлением ветеринарных сертификатов.
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