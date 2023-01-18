Специалисты Госветслужбы Подмосковья обработали 10 млн квадратных метров площадей за 2022 год

Работники Госветслужбы за прошлый год провели дезинфекцию 10 млн квадратных площадей. Об этом проинформировали в пресс-службе Минсельхоза Московской области.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», дезинфекционные работы проводили в рамках ветеринарно-санитарных мероприятий по созданию эпизоотического благополучия хозяйств Подмосковья. Дезинфекция помогает предупредить появление и развитие опасных болезней животных. А здоровые животные в свой черед дают качественные сырье и продукты.
Представители ветеринарной службы дезинфицировали предприятия по ввозу, переработке, хранению и продаже животной продукции. Кроме того, обрабатывался транспорт для доставки грузов и проводился бактериологический контроль в спецлабораториях. А еще сотрудники Госветслужбы на постоянной основе осуществляют ветеринарный осмотр, лабораторный контроль качества продуктов и занимаются оформлением ветеринарных сертификатов.