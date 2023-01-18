Людей эвакуируют после падения вертолета возле детского сада в Киевской области

Пожар разгорелся в Киевской области после падения вертолета. ЧП произошло в Броварах вблизи детского сада.
Экстренные службы эвакуируют людей, пишут местные СМИ со ссылкой на полицию. Очевидцы рассказали, что раздался мощный взрыв, после чего начался крупный пожар.
По словам местных жителей, в здании могут находиться дети.
Заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил информацию о падении воздушного судна на объект социальной инфраструктуры в Броварах. Власти выясняют данные о жертвах и пострадавших.