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Мнение иностранных инвесторов не учитывается: как новый указ Путина повлияет на российские компании

Экономика
Мнение иностранных инвесторов не учитывается: как новый указ Путина повлияет на российские компании

До конца текущего года компании в сфере энергетики, торговли и машиностроения смогут принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Эта мера позволит развязать руки крупнейшим компаниям, которые сталкиваются с ограничением развития из-за корпоративных ограничений, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, этот указ крайне важен, поскольку связан с необходимостью принятия оперативных решений.

Мнение иностранных инвесторов не учитывается: как новый указ Путина повлияет на российские компании
«Он обеспечивает не просто стабильную работу, а дает возможности для ускоренного, в том числе инвестиционного, развития наших крупнейших публичных компаний, имеющих важное значение для страны, в совете директоров которых присутствуют иностранные собственники и их представители. Это позволит нам выйти на нормальный цикл планирования инвестиций, распределения прибыли, формирования крупных сделок. У таких предприятий не должно возникать корпоративных ограничений в соответствии с действующим законодательством», — объяснил депутат в беседе с корреспондентом ФАН.

Политик назвал данный указ более чем своевременным. При этом он не исключил, что от законодателей в ближайшее время потребуется принятие новых инициатив для обеспечения стабильной работы российских компаний в условиях санкций.
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