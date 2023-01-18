Подмосковные хирурги избавили пенсионерку от застрявшей в кишечнике кураги

Заведующий первым хирургическим отделением горбольницы Долгопрудного (Подмосковье) Олег Голяков рассказал о спасении 83-летней пациентки.
По словам Голякова, пожилая женщина поступила в больницу с сильными болями в животе и отсутствием стула. Проведенное обследование подтвердило версию о непроходимости тонкого кишечника. Пациентку экстренно перевели в операционное отделение. Хирурги провели срединную лапаротомию, получили доступ к внутренним органам, рассекли тонкую кишку и извлекли оттуда фитобезоар, сообщает Life.
Это инородное тело, образующееся в желудке из-за непереваренных компонентов, они накапливаются и закупоривают кишечник. В данном случае проблема заключалась в плохо пережеванной разбухшей кураге. Пациентка полностью поправилась и уже выписалась из больницы.