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Подмосковные хирурги избавили пенсионерку от застрявшей в кишечнике кураги

Происшествия
Подмосковные хирурги избавили пенсионерку от застрявшей в кишечнике кураги

Заведующий первым хирургическим отделением горбольницы Долгопрудного (Подмосковье) Олег Голяков рассказал о спасении 83-летней пациентки.

По словам Голякова, пожилая женщина поступила в больницу с сильными болями в животе и отсутствием стула. Проведенное обследование подтвердило версию о непроходимости тонкого кишечника. Пациентку экстренно перевели в операционное отделение. Хирурги провели срединную лапаротомию, получили доступ к внутренним органам, рассекли тонкую кишку и извлекли оттуда фитобезоар, сообщает Life.

Это инородное тело, образующееся в желудке из-за непереваренных компонентов, они накапливаются и закупоривают кишечник. В данном случае проблема заключалась в плохо пережеванной разбухшей кураге. Пациентка полностью поправилась и уже выписалась из больницы.
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