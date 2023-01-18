Украинские власти ведут агрессивную политику против русского языка, заявил бывший премьер государства Николай Азаров.
Позиция Киева в данном вопросе стала негативной и абсолютно обструктивистской. Однако население продолжает пользоваться русским языком, заявил экс-премьер Украины.
«Идет агрессивная политика бандеровского руководства по отношению к русскому языку», — передает слова Николая Азарова «Известия».
Сейчас в государстве сделано все для уничтожения русского языка. Власти уже запретили соответствующую литературу, музыку и сносят памятники, посвященные известным представителям РФ.
Управленческие качества президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют его должности. Лидер страны не направлен на улучшение положения державы и уровня жизни населения, заявил ранее Азаров.