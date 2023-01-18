Директор сервиса «Авито Работа» рассказал, какие профессии стали наиболее популярными в 2022 году

На сервисе «Авито Работа» за прошедший год раздел «Туризм, рестораны» вошел в пятерку самых востребованных. Число вакансий увеличилось на 12%, при медианной зарплате в 30 000 рублей ежемесячно. В общей сложности на «Авито Работе» размещено около 340 тысяч вакансий, внушительная часть из которой (27%) составляют повара. Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель рассказал ФАН, с чем это связано.
Локальные гастрономические проекты стремительно развиваются, в добавок на рынок выходят новые бренды, что стимулирует работодателей увеличивать количество сотрудников. По данным экспертов, большинство из них предпочитают искать работников в режиме «онлайн». Кроме того, в сфере HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) наблюдается «текучка» в связи с частым поиском линейных сотрудников.
«Последние несколько лет стали временем смелых вызовов и экспериментов для сферы общественного питания. Однако отрасль гибко адаптировалась к изменениям и продолжила развитие. Большую популярность получили заведения, ориентированные на самовывоз и доставку готовых блюд, ставшую распространённой привычкой для потребителей. Соразмерно растет потребность в поварах самых разных направлений. Так, на "Авито Работе" на 26% вырос спрос на пиццмейкеров, на 14% — на кондитеров, на 6% — на сушистов. К середине января работодатели опубликовали на "Авито Работе" свыше 37 тысяч вакансий. HR-Tech решения, включая чат-ботов, на нашей платформе позволяют автоматизировать найм и сократить время от первого контакта с соискателем до его выхода на работу до пары дней», — сообщил Артем Кумпель.
Отмечается, что на более интересные предложения могут рассчитывать работники, чья деятельность связана с организацией работы заведения, а также, контролем качества. К примеру, управляющие с зарплатой в 50 000 рублей, технологи общественного питания — 49 000 рублей и менеджеры по развитию — 45 000 рублей.
Превалирующая часть вакансий в сфере HoReCa на «Авито Работе» зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге (по данным за 2022 год). Далее идут Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону и Казань.
Ранее ФАН писал, что «Авито» запустил новый проект «МамПапТерапия» в поддержку фонда «Семья Вместе».