Директор сервиса «Авито Работа» рассказал, какие профессии стали наиболее популярными в 2022 году

На сервисе «Авито Работа» за прошедший год раздел «Туризм, рестораны» вошел в пятерку самых востребованных. Число вакансий увеличилось на 12%, при медианной зарплате в 30 000 рублей ежемесячно. В общей сложности на «Авито Работе» размещено около 340 тысяч вакансий, внушительная часть из которой (27%) составляют повара. Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель рассказал ФАН, с чем это связано.