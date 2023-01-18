Активное обсуждение скорых поставок британских тяжелых танков Challenger 2 украинским националистам имеет все признаки назойливого пиара, который игнорирует многочисленные недостатки этой боевой техники, сообщил военный эксперт Алексей Малинин.
Политолог Алексей Малинин в беседе с журналистами «ПолитЭксперта» объяснил, почему бурная рекламная кампания танков Challenger 2 потерпит полный крах на Украине.
«Британский танк имеет огромный вес — 65 тонн. Он один из самых тяжелых, что негативно влияет на скорость движения и маневренность. Challenger 2 показал довольную слабую проходимость в иракской пустыне», — отметил член экспертного клуба «Дигория».
Малинин подчеркнул, что Challenger 2 станет неповоротливой и уязвимой мишенью в ходе боевых действий на Украине. Броня этого танка пробивается даже одиночным выстрелом из стандартного гранатомета, резюмировал политолог.
Ранее Infox рассказал о съемках видеоклипа «Аллея ангелов», посвященного детям Донбасса, погибшим от рук украинских националистов.