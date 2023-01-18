Российский турист пожаловался на ужасных лентяев среди персонала отеля в Египте

Россиянин отдохнул вместе с супругой в одном из отелей Египта и поделился своими впечатлениями от поездки.
Семидневный тур в четырехзвездочном Sea Beach Aqua Park Resort в Шарм-эш-Шейхе обошелся паре в 64 тыс. рублей на двоих. По словам россиянина, за 1 доллар египтяне готовы «обожать и уважать» туристов.
Среди минусов путешествия мужчина назвал скрытый ремонт на территории отеля. Так, по утрам из соседних номеров слышались звуки дрели и перфоратора. Персонал гостиницы россиянин назвал «ужасными лентяями».
«Официанты — отдельная тема, в основном молодые ребята, которые чаще всего просто общаются между собой, громко ржут, ругаются, устраивают шуточные кулачные бои, не обращая внимания на туристов», — посетовал путешественник.
Среди плюсов отдыха мужчина выделил большую зеленую территорию. Ему понравилось питание, а также наличие аквапарка поблизости. Несмотря на существенные минусы, Египет остается одним из самых востребованных направлений среди россиян, отмечает газета «Петербургский дневник».