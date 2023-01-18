Певица Монеточка скандирует украинские националистические лозунги на концерте в Литве

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) выступила на концерте в Литве. Во время мероприятия артистка проскандировала украинские националистические лозунги.
Монеточка на концерте начала размахивать бело-сине-белым флагом (используется противниками проведения СВО) и выкрикивать националистические лозунги в поддержку Украины, об этом сообщил в своем Telegram-канале общественный деятель Сергей Колясников.
Артистка в феврале прошлого года публично раскритиковала проведение спецоперации в Донбассе. После этого она сбежала из России в Прибалтику, где проводит концерты, средства с которых жертвует на нужды ВСУ.
Исполнительница родом из Екатеринбурга. Монеточка получила известность в 2016 году, после того как начала выкладывать в Сеть ремиксы на известные композиции. В 2018 году артистка выпустила альбом «Раскраски для взрослых», который сделал ее популярной.