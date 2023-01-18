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Школьница попала в реанимацию после столкновения тюбинга с машиной под Иркутском

Происшествия
Школьница попала в реанимацию после столкновения тюбинга с машиной под Иркутском

В больнице удалось спасти девятилетнюю девочку, пострадавшую при катании на тюбинге в городе Шелехов. Медики в течение двух суток боролись за ее жизнь, пока она лежала в реанимации.

Семья с детьми ранее отправилась покататься с горки. Школьница захотела прокатиться на «ватрушке» с отцом. Внезапно тюбинг занесло, он вылетел с горки и на большой скорости врезался в припаркованную машину. Девочка получила серьезную травму головы и перелом плечевой кости. Ее отцу диагностировали лишь ушибы.

В Челябинской области ранее катание на тюбинге закончилось гибелью восьмилетней девочки. Школьница сильно травмировала грудную клетку, сообщило издание URA.RU.
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