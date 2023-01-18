Под Екатеринбургом массово эвакуировали школы после сообщений о минировании

Сотрудники экстренных служб оперативно проверили школы на наличие опасных предметов и ничего не обнаружили. Информация оказалась ложной. Они сообщили, что дети могут вернуться за рюкзаками. Многие школьники испугались и плакали, рассказала мама одного из учащихся.