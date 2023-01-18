Под Екатеринбургом массово эвакуировали школы после сообщений о минировании

Школы в Среднеуральске и Верхней Пышме массово эвакуировали из-за угрозы взрыва. Детей срочно попросили покинуть здание, а все вещи оставить в классе, сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Среднеуральска.
Сотрудники экстренных служб оперативно проверили школы на наличие опасных предметов и ничего не обнаружили. Информация оказалась ложной. Они сообщили, что дети могут вернуться за рюкзаками. Многие школьники испугались и плакали, рассказала мама одного из учащихся.
Неделю назад в Москве аноним «заминировал» все ТЦ, сообщил телеканал RT. Эвакуация персонала и посетителей при этом не проводилась.