Коллектив СК России по Ленобласти возложил цветы к мемориалу «Разорванное кольцо»

Представители Следственного комитета России по Ленинградской области возложили цветы к мемориалу «Разорванное кольцо» в день снятия блокады.
Церемония возложения венков на западном берегу Ладожского озера состоялась в Ленобласти в рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады. Коллектив следственного управления СК РФ по региону почтил память жертв блокады Ленинграда, возложив цветы к мемориалу «Разорванное кольцо» и вечному огню.
Памятник «Разорванное кольцо» посвящен героической странице в истории Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда была прорвана советскими войсками в январе 1943 года, окончательно ее удалось снять зимой 1944 года в ходе операции «Январский гром».