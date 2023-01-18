Лера Кудрявцева высказалась после скандального интервью Кучеры Юрию Дудю

Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась после скандального интервью своего коллеги Оскара Кучеры журналисту Юрию Дудю✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ).
Кудрявцева призналась, что прослушала интервью телеведущего с журналистом. Она заявила, что понимает обе стороны, но поддерживает Кучеру.
«Хочу поддержать Оскара. Ибо свой, ибо наш, ибо патриот», — написала Кудрявцева в Telegram-канале.
Она также обратилась к пабликам и СМИ, которые в негативном ключе отозвались о Кучере после интервью. Телеведущая не понимает, зачем топить своих же патриотов страны. По словам Кудрявцевой, в условиях СВО таких людей нужно поддерживать.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами