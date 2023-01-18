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Лера Кудрявцева высказалась после скандального интервью Кучеры Юрию Дудю

Общество
Лера Кудрявцева высказалась после скандального интервью Кучеры Юрию Дудю

Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась после скандального интервью своего коллеги Оскара Кучеры журналисту Юрию Дудю✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ).

Кудрявцева призналась, что прослушала интервью телеведущего с журналистом. Она заявила, что понимает обе стороны, но поддерживает Кучеру.

«Хочу поддержать Оскара. Ибо свой, ибо наш, ибо патриот», — написала Кудрявцева в Telegram-канале.

Она также обратилась к пабликам и СМИ, которые в негативном ключе отозвались о Кучере после интервью. Телеведущая не понимает, зачем топить своих же патриотов страны. По словам Кудрявцевой, в условиях СВО таких людей нужно поддерживать.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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