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Экс-первая ракетка мира Надаль завершил выступление на Australian Open

Спорт
Экс-первая ракетка мира Надаль завершил выступление на Australian Open

Бывший лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рафаэль Надаль потерпел поражение в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Американский теннисист Маккензи Макдональд одержал сенсационную победу над бывшей первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:4, 7:5.

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне с 16 по 30 января. Надаль является действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде.

Российские теннисисты выступают на Australian Open под нейтральным флагом. Это связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.
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