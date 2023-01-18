Экс-первая ракетка мира Надаль завершил выступление на Australian Open

Американский теннисист Маккензи Макдональд одержал сенсационную победу над бывшей первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем в матче второго круга Australian Open. Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:4, 7:5.