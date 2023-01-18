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Политолог Суслов: Британия и Польша заинтересованы в ослаблении ЕС

Политика
Политолог Суслов: Британия и Польша заинтересованы в ослаблении ЕС

Ослабление влияния Евросоюза выгодно Великобритании и Польше. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Политолог считает, что Лондон наиболее заинтересован в сближении НАТО и Евросоюза. Британцы опасаются утраты влияния в Европе после Brexit.

«Превращение ЕС в подчиненную НАТО структуру в области безопасности усиливает позиции Великобритании», – сказал политолог в беседе с «Лентой.ру».

Суслов добавил, что ослабление ЕС также выгодно Польше. Сейчас Варшава старается нарастить американское присутствие на континенте.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России расширило стоп-лист в ответ на санкции со стороны Евросоюза. В список внесли европейских чиновников.
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