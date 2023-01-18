Политолог Суслов: Британия и Польша заинтересованы в ослаблении ЕС

Ослабление влияния Евросоюза выгодно Великобритании и Польше. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Политолог считает, что Лондон наиболее заинтересован в сближении НАТО и Евросоюза. Британцы опасаются утраты влияния в Европе после Brexit.
«Превращение ЕС в подчиненную НАТО структуру в области безопасности усиливает позиции Великобритании», – сказал политолог в беседе с «Лентой.ру».
Суслов добавил, что ослабление ЕС также выгодно Польше. Сейчас Варшава старается нарастить американское присутствие на континенте.
Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России расширило стоп-лист в ответ на санкции со стороны Евросоюза. В список внесли европейских чиновников.