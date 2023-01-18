Глава Минэнерго Шульгинов: Россия не видит препятствий для создания «Пакистанского потока»

Препятствия для реализации проекта газопровода «Пакистанский поток» отсутствуют, что дает возможность Москве и Исламабаду работать над соответствующей дорожной картой, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете The Nation.
Магистраль, ранее именовавшаяся «Север — Юг», важна как для России, так и для Пакистана. В связи с этим российское правительство уделяет этому трубопроводу большое внимание, отметил глава ведомства. Однако, по его словам, реализация таких проектов требует комплексного подхода. Это значит, что необходимо учитывать не только строительство самого газопровода, но и наличие источника газа для него.
Сейчас ведется обсуждение транспортировки как регазифицированного газа, так и трубопроводного из Ирана или по ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия), пояснил Шульгинов. Эта дорожная карта будет разработана в ближайшее время, отметил он.