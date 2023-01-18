Глава Минэнерго Шульгинов: Россия не видит препятствий для создания «Пакистанского потока»

Магистраль, ранее именовавшаяся «Север — Юг», важна как для России, так и для Пакистана. В связи с этим российское правительство уделяет этому трубопроводу большое внимание, отметил глава ведомства. Однако, по его словам, реализация таких проектов требует комплексного подхода. Это значит, что необходимо учитывать не только строительство самого газопровода, но и наличие источника газа для него.