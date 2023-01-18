Tagesspiegel: Германию принуждают к противостоянию России на всех континентах

Руководство Германии должно противостоять России на всех континентах. С таким призывом выступила бывшая начальница штаба стратегического планирования НАТО Штефани Бабст, передает Tagesspiegel.
По ее словам, канцлер Германии Олаф Шольц должен вдохновиться «лидерскими» качествами украинского президента Владимира Зеленского, поскольку в условиях военного времени умение руководить играет важную роль.
Бабст подчеркивает, что ей не хотелось бы говорить о президенте РФ Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине, поскольку им якобы не доступно понятие «вдохновляющее лидерство».
Ранее сообщалось, что Шольц отметил необходимость вернуться к мирному порядку с Россией.