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Tagesspiegel: Германию принуждают к противостоянию России на всех континентах

Политика
Tagesspiegel: Германию принуждают к противостоянию России на всех континентах

Руководство Германии должно противостоять России на всех континентах. С таким призывом выступила бывшая начальница штаба стратегического планирования НАТО Штефани Бабст, передает Tagesspiegel.

По ее словам, канцлер Германии Олаф Шольц должен вдохновиться «лидерскими» качествами украинского президента Владимира Зеленского, поскольку в условиях военного времени умение руководить играет важную роль.

Бабст подчеркивает, что ей не хотелось бы говорить о президенте РФ Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине, поскольку им якобы не доступно понятие «вдохновляющее лидерство».

Ранее сообщалось, что Шольц отметил необходимость вернуться к мирному порядку с Россией.
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