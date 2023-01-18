Правоохранители в Чистополе задержали телефонного мошенника

Как пишет издание «KAZANFIRST», стражи закона возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Гражданка пояснила, что ей позвонил незнакомый мужчина на стационарный телефон. Звонивший объявил, что по вине ее сына произошло ДТП. Для того, чтобы его выручить из беды, надо заплатить. Мошенник запросил 100 000 рублей.