Правоохранители в Чистополе задержали телефонного мошенника

Сотрудникам ОМВД России по Чистопольскому району Татарстана пришло заявление от 63-летней местной жительницы. Дама рассказала, что была обманута мошенниками на сумму 100 000 рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Как пишет издание «KAZANFIRST», стражи закона возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Гражданка пояснила, что ей позвонил незнакомый мужчина на стационарный телефон. Звонивший объявил, что по вине ее сына произошло ДТП. Для того, чтобы его выручить из беды, надо заплатить. Мошенник запросил 100 000 рублей.
Пожилая женщина, полагая, что оказывает помощь сыну, решила передать требуемые средства. К ней приехал молодой человек, которому она вручила деньги. В этот же день оперативники обнаружили и задержали курьера, принявшего деньги от обманутой дамы. Злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний житель Пестречинского района, сообщили представители ОМВД.