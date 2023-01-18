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Прохожий спас трех умирающих на улице мужчин под Волгоградом

Общество
Прохожий спас трех умирающих на улице мужчин под Волгоградом

Прохожий помог трем мужчинам без сознания с признаками сильного наркотического опьянения в городе Волжский, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел возле подъезда дома № 79 по проспекту Дружбы. По словам очевидца, один мужчина едва стоял на ногах, а двое других уже лежали при смерти.

Прохожий вызвал врачей скорой помощи, которые доставили местных жителей в больницу. Один из них находится в токсикологическом отделении ГКБ СМП № 25. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. О судьбе еще двоих не сообщается.

Полицейские ранее спасли семью с двумя детьми от замерзания на трассе в Тюльганском районе, сообщало RIA56. Правоохранители помогли вытащить из кювета автомобиль.
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