Прохожий спас трех умирающих на улице мужчин под Волгоградом

Прохожий вызвал врачей скорой помощи, которые доставили местных жителей в больницу. Один из них находится в токсикологическом отделении ГКБ СМП № 25. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. О судьбе еще двоих не сообщается.