Прохожий спас трех умирающих на улице мужчин под Волгоградом

Прохожий помог трем мужчинам без сознания с признаками сильного наркотического опьянения в городе Волжский, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел возле подъезда дома № 79 по проспекту Дружбы. По словам очевидца, один мужчина едва стоял на ногах, а двое других уже лежали при смерти.
Прохожий вызвал врачей скорой помощи, которые доставили местных жителей в больницу. Один из них находится в токсикологическом отделении ГКБ СМП № 25. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. О судьбе еще двоих не сообщается.
Полицейские ранее спасли семью с двумя детьми от замерзания на трассе в Тюльганском районе, сообщало RIA56. Правоохранители помогли вытащить из кювета автомобиль.