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Минздрав назвал четыре категории россиян, которым противопоказано купание в проруби

Общество
Минздрав назвал четыре категории россиян, которым противопоказано купание в проруби

Минздрав России порекомендовал отказаться от крещенских купаний при болезнях сердечно-сосудистой системы.

Ныряние в холодную воду может привести к развитию тяжелых последствий. Среди них инфаркт миокарда, гипертонический криз или срыв сердечного ритма, рассказали в Министерстве здравоохранения.

Отказаться от купания следует и при наличии симптомов респираторных заболеваний. То же самое касается хронических неинфекционных недугов в стадии обострения. Детям до семи лет купание в проруби противопоказано.

«Готовить организм ребенка старшего возраста к купанию в холодной воде необходимо минимум за год», — добавили в Минздраве.

Врач-терапевт Людмила Лапа ранее дала советы, как избежать проблем со здоровьем после купания в проруби. Важно иметь при себе теплое махровое полотенце и валенки, отметила медик в интервью «Ридус». После купания следует выпить горячий чай и переодеться в сухую одежду.
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