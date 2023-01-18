Минздрав назвал четыре категории россиян, которым противопоказано купание в проруби

Врач-терапевт Людмила Лапа ранее дала советы, как избежать проблем со здоровьем после купания в проруби. Важно иметь при себе теплое махровое полотенце и валенки, отметила медик в интервью «Ридус». После купания следует выпить горячий чай и переодеться в сухую одежду.