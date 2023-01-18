Минздрав назвал четыре категории россиян, которым противопоказано купание в проруби

Минздрав России порекомендовал отказаться от крещенских купаний при болезнях сердечно-сосудистой системы.
Ныряние в холодную воду может привести к развитию тяжелых последствий. Среди них инфаркт миокарда, гипертонический криз или срыв сердечного ритма, рассказали в Министерстве здравоохранения.
Отказаться от купания следует и при наличии симптомов респираторных заболеваний. То же самое касается хронических неинфекционных недугов в стадии обострения. Детям до семи лет купание в проруби противопоказано.
«Готовить организм ребенка старшего возраста к купанию в холодной воде необходимо минимум за год», — добавили в Минздраве.
Врач-терапевт Людмила Лапа ранее дала советы, как избежать проблем со здоровьем после купания в проруби. Важно иметь при себе теплое махровое полотенце и валенки, отметила медик в интервью «Ридус». После купания следует выпить горячий чай и переодеться в сухую одежду.