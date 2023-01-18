Глава PepsiCo: новых фермеров не будет без «сексуального» сельского хозяйства

К примеру, пачку чипсов Lay's (выпускает PepsiCo) можно создать из экологичного картофеля почти без выбросов углерода, транспортировать на электрическом грузовике и продать по стоимости не больше, чем пакет чипсов, изготовленный стандартным методом, объяснил Лагуарта.