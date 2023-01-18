Глава PepsiCo: новых фермеров не будет без «сексуального» сельского хозяйства

Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал сделать «сексуальным» сельское хозяйство. Его мнение опубликовало издание The Wall Street Journal.
По его словам, крупные предприятия сегодня обязаны внедрять новые технологии, чтобы сделать свои товары более экологичными, не поднимая при этом цен для конечных потребителей.
К примеру, пачку чипсов Lay's (выпускает PepsiCo) можно создать из экологичного картофеля почти без выбросов углерода, транспортировать на электрическом грузовике и продать по стоимости не больше, чем пакет чипсов, изготовленный стандартным методом, объяснил Лагуарта.
Если же не сделать сельское хозяйство «сексуальным», то следующего поколения фермеров попросту не окажется, завершил он свою мысль.