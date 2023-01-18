Бывший муж Ани Лорак отправился в путешествие по Европе с их общей дочерью

Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, путешествует с их общей дочерью. Экс-супруг артистки отправился с девочкой в поездку по Европе.
Дочь исполнительницы путешествует с отцом, его новой возлюбленной, а также с дочерью невесты Налчаджиоглу от предыдущих отношений. Избранница бизнесмена поделилась в соцсетях их общим снимком из парижского Диснейленда.
«Чудесный день нашей жизни», — подписала кадр возлюбленная экс-супруга Лорак.
После Франции бывший муж певицы поехал с дочерью в Испанию. Он показал в соцсетях, как они весело проводят время в европейской стране. Например, Налчаджиоглу с девочкой гуляют по Барселоне и катаются на продуктовых тележках.
Напомним, Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом в начала 2019 года. В официальной причине развода указано, что пара утратила доверие, чувство любви и уважения. Налчаджиоглу не хранил верность певице.