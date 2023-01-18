Как зеленая энергетика и климатическая повестка уступили украинскому кризису, обсудят в «Патриоте»

Немецкая полиция жестко задержала шведскую активистку Грету Тунберг возле деревни Лютцерат, где уже несколько дней подряд продолжаются протесты экоактивистов. Тем временем европейская экономика возвращается к активному использованию угля, нефти, газа и даже дров в качестве топлива, а АЭС вновь называются самыми экологичными типа электростанций.
Почему изменение климата больше не волнует западных политиков? Получилось ли у Запада задавить экономики третьих стран климатическими штрафами? Есть ли шансы у зеленых партий развернуть общественные тренды? Должна ли Россия форсировать глобальное потепление, потому что ей это выгодно, а Западу — нет? Почему деятельность человека в реальности не влияет на климат Земли? Возможен ли баланс экономики и экологии?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— Юрий Шевчук, эколог, председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест»;
— Сергей Семенов, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Израэля;
— Леопольд Лобковский, исследователь Арктики, академик РАН;
— Сергей Шалимов, доктор физических наук, специалист Института физики Земли им. Шмидта РАН.
Эфир состоится 18 января, в среду, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.
Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038
Для звонков: +79992148054, +79006216038.