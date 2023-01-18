Как зеленая энергетика и климатическая повестка уступили украинскому кризису, обсудят в «Патриоте»

Почему изменение климата больше не волнует западных политиков? Получилось ли у Запада задавить экономики третьих стран климатическими штрафами? Есть ли шансы у зеленых партий развернуть общественные тренды? Должна ли Россия форсировать глобальное потепление, потому что ей это выгодно, а Западу — нет? Почему деятельность человека в реальности не влияет на климат Земли? Возможен ли баланс экономики и экологии?