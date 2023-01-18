Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Как зеленая энергетика и климатическая повестка уступили украинскому кризису, обсудят в «Патриоте»

Как зеленая энергетика и климатическая повестка уступили украинскому кризису, обсудят в «Патриоте»

Немецкая полиция жестко задержала шведскую активистку Грету Тунберг возле деревни Лютцерат, где уже несколько дней подряд продолжаются протесты экоактивистов. Тем временем европейская экономика возвращается к активному использованию угля, нефти, газа и даже дров в качестве топлива, а АЭС вновь называются самыми экологичными типа электростанций.

Почему изменение климата больше не волнует западных политиков? Получилось ли у Запада задавить экономики третьих стран климатическими штрафами? Есть ли шансы у зеленых партий развернуть общественные тренды? Должна ли Россия форсировать глобальное потепление, потому что ей это выгодно, а Западу — нет? Почему деятельность человека в реальности не влияет на климат Земли? Возможен ли баланс экономики и экологии?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

Юрий Шевчук, эколог, председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест»;

Сергей Семенов, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Израэля;

Леопольд Лобковский, исследователь Арктики, академик РАН;

Сергей Шалимов, доктор физических наук, специалист Института физики Земли им. Шмидта РАН.

Эфир состоится 18 января, в среду, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
европа энергетика
Военкоры ФАН
Лучшие в аду