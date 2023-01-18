Экс-чиновник Веланис назвал премьера Греции Мицотакиса «королем газа» после слов о России

Слова премьера Греции Кириакоса Мицотакиса о газе из России не имеют под собой почвы. Такое заявление сделал экс-советник бывшего главы правительства Димитрис Веланис.
Эксперт прокомментировал выступление Мицотакиса во время пресс-конференции в Александруполисе. Премьер считает, что Греция может заменить поставки российских ресурсов на Украину.
После этих слов экс-чиновник назвал главу правительства «королем газа».
«Мицотакис стал королем газа, не имея газа, как обычно бывает. Если он имеет в виду поставки американского СПГ через Грецию, то это вопрос долгий и старый, и очень дорогой», — говорится в комментарии эксперта для РИА Новости.
Ранее Европа установила предельные цены на нефть из России. В МИД РФ заявили. что это решение усугубит социально-экономические проблемы в ЕС.