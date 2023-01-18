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Эксперт Белов оценил вероятность поставок немецких танков ВСУ при новом министре обороны ФРГ

Армия
Эксперт Белов оценил вероятность поставок немецких танков ВСУ при новом министре обороны ФРГ

В Германии произошла смена министра обороны, это может ускорить поставку немецких танков подразделениям ВСУ. Такое предположение высказал военный аналитик Владислав Белов.

Кристину Ламбрехт на посту руководителя военного ведомства ФРГ в ближайшее время заместит Борис Писториус, напомнил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в интервью РИА Новости. По его мнению, это кадровое решение можно оценить негативно, оно приведет к предоставлению ВСУ тяжелой немецкой бронетехники.

Ранее Infox сообщил о враждебной позиции правительства ФРГ в различных аспектах российско-немецких взаимоотношений, в том числе не имеющих отношения к военным вопросам.
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