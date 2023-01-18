Эксперт Белов оценил вероятность поставок немецких танков ВСУ при новом министре обороны ФРГ

Кристину Ламбрехт на посту руководителя военного ведомства ФРГ в ближайшее время заместит Борис Писториус, напомнил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в интервью РИА Новости. По его мнению, это кадровое решение можно оценить негативно, оно приведет к предоставлению ВСУ тяжелой немецкой бронетехники.