В Германии произошла смена министра обороны, это может ускорить поставку немецких танков подразделениям ВСУ. Такое предположение высказал военный аналитик Владислав Белов.
Кристину Ламбрехт на посту руководителя военного ведомства ФРГ в ближайшее время заместит Борис Писториус, напомнил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в интервью РИА Новости. По его мнению, это кадровое решение можно оценить негативно, оно приведет к предоставлению ВСУ тяжелой немецкой бронетехники.
Ранее Infox сообщил о враждебной позиции правительства ФРГ в различных аспектах российско-немецких взаимоотношений, в том числе не имеющих отношения к военным вопросам.