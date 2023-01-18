19 января 2023 года в 17:00 на платформе Медиагруппы «Патриот» по адресу г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5, пройдет международный пресс-форум Фонда борьбы с репрессиями «Журналисты под прицелом: атаки на свободу слова и расправы над репортерами. Как сохранить жизни и гарантировать безопасность?».
Мероприятие соберет ведущих экспертов, журналистов и представителей медийных организаций, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются журналисты сегодня, и найти пути их решения.
Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, за 12 месяцев 2022 года по всему миру было убито как минимум 94 журналиста, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Каждые четыре дня сотрудник СМИ становился жертвой из-за выполнения своего профессионального долга. Тревожная тенденция, которая угрожает свободе слова по всему миру, сигнализирует о начале кризиса в области защиты прав журналистов.
Страны Запада отказываются осуждать насилие и репрессии против прессы, пренебрегают международными резолюциями и конвенциями, жизненно важными для десятков тысяч журналистов по всему миру. Бездействие западных государств вызывает особую тревогу, учитывая, что свобода прессы является основополагающим правом человека, а защита журналистов имеет важное значение для функционирования демократического общества. Профессия журналиста сегодня все чаще становится опасной для жизни.
В конференции планируется участие следующих спикеров: главы правозащитной группы Фонд борьбы с репрессиями Миры Тэрада, канадской независимой журналистки Евы Бартлетт, корреспондента из Франции Кристель Нэан, британского блогера Майка Джонса, публициста и сотрудника популярного иранского англоязычного телеканала Press TV Джонни Миллера, сербского журналиста Миодрага Зарковича, журналистки из Нидерландов Сони ван ден Энде, независимого американского журналиста Мэтта Агориста, журналистки из США Дэборы Армстронг и немецкой журналистки Алины Липп.
Мы приглашаем представителей средств массовой информации принять участие в международном пресс-форуме. Для получения дополнительной информации и аккредитации просьба писать на электронную почту Фонда борьбы с репрессиями: contact@fondfbr.ru или info@fondfbr.ru.
Телефон для связи: +7 (952) 243-47-02.