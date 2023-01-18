Журналисты под прицелом: атаки на свободу слова и расправы над репортерами

Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, за 12 месяцев 2022 года по всему миру было убито как минимум 94 журналиста, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Каждые четыре дня сотрудник СМИ становился жертвой из-за выполнения своего профессионального долга. Тревожная тенденция, которая угрожает свободе слова по всему миру, сигнализирует о начале кризиса в области защиты прав журналистов.