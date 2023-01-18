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Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров рассказал о своих планах

Общество
Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров рассказал о своих планах

Народный артист России Дмитрий Назаров поделился планами после увольнения из Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Актер заявил, что готов к новой жизни.

После увольнения из культурного учреждения Назаров отмахивался от журналистов. Недавно он прочитал стихотворение в социальных сетях, в котором дал понять, что готов к новым начинаниям.

«Есть в этом радостное что-то — за поворотом встретить ветер, хотя еще до поворота был этот мир и тих, и светел», — прочитал Назаров.

Худрук театра Константин Хабенский быстро нашел замену актеру, который играл роль Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита». Вместо него на сцену выйдет Анатолий Кот. Напомним, Назаров вместе со своей супругой Ольгой Васильев выступал с критикой спецоперации, что вызывало возмущение у зрителей.
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