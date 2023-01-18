Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров рассказал о своих планах

Худрук театра Константин Хабенский быстро нашел замену актеру, который играл роль Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита». Вместо него на сцену выйдет Анатолий Кот. Напомним, Назаров вместе со своей супругой Ольгой Васильев выступал с критикой спецоперации, что вызывало возмущение у зрителей.