Минфин США сохранил санкционные послабления для сельхозпродукции из России

Введенные США санкции в отношении России не будут распространяться на предоставление продукции в сельскохозяйственной сфере, а также на транзакции для любых клинических испытаний, а не только текущих. Об этом свидетельствует одобренная американским минфином лицензия 6С.
Новый документ заменяет июльскую лицензию 6В и несколько отличается от предыдущей редакции. Так, разрешаются связанные с Россией транзакции, предназначенные для производства, продажи, транспортировки или предоставления сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, медицине, медицинской аппаратуре. Кроме того перечень включает запчасти и компоненты или обновления программного обеспечения для указанных товаров, имеющих целью предотвращение распространения, диагностику или лечение COVID-19, включая исследования или клинические испытания, связанные с данным заболеванием, или клинические испытания и иную исследовательскую медицинскую деятельность.
Ранее в лицензии «предоставление» сельхозпродукции не упоминалось. От ограничений освобождалось только производство, продажа или транспортировка.
Между тем Евросоюз планирует ввести очередной, десятый по счету, пакет санкций против России. Такое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приводит «ФедералПресс».