Минфин США сохранил санкционные послабления для сельхозпродукции из России

Новый документ заменяет июльскую лицензию 6В и несколько отличается от предыдущей редакции. Так, разрешаются связанные с Россией транзакции, предназначенные для производства, продажи, транспортировки или предоставления сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, медицине, медицинской аппаратуре. Кроме того перечень включает запчасти и компоненты или обновления программного обеспечения для указанных товаров, имеющих целью предотвращение распространения, диагностику или лечение COVID-19, включая исследования или клинические испытания, связанные с данным заболеванием, или клинические испытания и иную исследовательскую медицинскую деятельность.