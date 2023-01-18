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В Мордовии легковушка съехала в кювет и перевернулась

Происшествия
В Мордовии легковушка съехала в кювет и перевернулась

В УГИБДД России по Мордовии рассказали о дорожном инциденте в Атяшевском районе.

По данным ведомства, утром на автотрассе «Комсомольский — Атяшево — Ардатов — граница с Чувашской Республикой» произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris, сообщают «Известия Мордовии».

Уточняется, что находившаяся за рулем 28-летняя девушка не справилась с управлением, допустив сход машины в кювет. Там автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадала 49-летняя пассажирка. Ее госпитализировали в районную больницу.
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