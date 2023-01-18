Суд в Японии оправдал трех руководителей «Фукусимы-1» по делу об аварии на АЭС

Авария на атомной электростанции произошла в марте 2011 года. Мощное цунами привело к поломке в системы энергоснабжения и охлаждения АЭС. Ядерное топливо расплавилось в реакторах трех энергоблоков, в результате чего произошли взрывы водорода, повредившие четвертый энергоблок. Радиоактивные вещества привели к заражению прилегающих к станции районов.