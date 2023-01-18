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Суд в Японии оправдал трех руководителей «Фукусимы-1» по делу об аварии на АЭС

Происшествия
Суд в Японии оправдал трех руководителей «Фукусимы-1» по делу об аварии на АЭС

Апелляционный суд Японии оправдал трех бывших руководителей энергокомпании Tokyo Electric Power (TEPCO), которых обвиняли в аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года, пишет ТАСС.

В ходе заседания установлено, что бывшие председатель правления компании Цунэхиса Кацумата, вице-президенты Сакаэ Муто и Итиро Такэкуро «не могли предвидеть вероятность возникновения цунами высотой более 10 м» в районе АЭС. Таким образом суд подтвердил оправдательный приговор, вынесенный в 2019 году Токийским окружным судом.

Авария на атомной электростанции произошла в марте 2011 года. Мощное цунами привело к поломке в системы энергоснабжения и охлаждения АЭС. Ядерное топливо расплавилось в реакторах трех энергоблоков, в результате чего произошли взрывы водорода, повредившие четвертый энергоблок. Радиоактивные вещества привели к заражению прилегающих к станции районов.
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