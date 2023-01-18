Автодорогу между Варшавским и Калужским шоссе намерены открыть в 2024 году

Строительство автомагистрали Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево, которая свяжет Варшавское и Калужское шоссе, окончится в будущем году. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», трасса длиной 17 км продолжит участок магистрали Калужское шоссе — деревня Яковлево, введенный в эксплуатацию в 2019 году. Новая дорога соединит города Троицк и Щербинку, а также н. п. Рязановское и Десеновское.
Водители смогут быстро доехать из этих н. п. до соседней трассы, не делая дополнительных маневров через МКАД или ЦКАД. А у жителей Троицка и близлежащих поселков появится доступ к станциям МЦД-2, рассказали в столичной мэрии.
Кроме автотрассы, в районе Щербинки построят 300-метровый путепровод через ж/д пути. Эта конструкция соединит восточную часть города с ее главной частью. В планах заложено также возведение моста через реку Десну длиной 182 м. Мост будет разделен на шесть полос для движения, оборудованных специальной антигололедной системой.