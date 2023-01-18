Автодорогу между Варшавским и Калужским шоссе намерены открыть в 2024 году

Кроме автотрассы, в районе Щербинки построят 300-метровый путепровод через ж/д пути. Эта конструкция соединит восточную часть города с ее главной частью. В планах заложено также возведение моста через реку Десну длиной 182 м. Мост будет разделен на шесть полос для движения, оборудованных специальной антигололедной системой.