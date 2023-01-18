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Ассистентский дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Миннесотой»

Спорт
Ассистентский дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Миннесотой»

Два очка российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не помогли его клубу обыграть «Миннесоту Уайлд» в матче НХЛ.

Встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон» принимал «Миннесоту», состоялась минувшей ночью на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Матч завершился волевой победой гостей со счетом 4:2. Две результативные передачи в этой игре сделал капитан и форвард «столичных» Александр Овечкин. «Миннесота» одержала третью подряд победу.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в гостях встретится с «Аризоной Койотс». «Миннесота» на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Оба матча состоятся 20 января.
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