Ассистентский дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Миннесотой»

Два очка российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не помогли его клубу обыграть «Миннесоту Уайлд» в матче НХЛ.
Встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон» принимал «Миннесоту», состоялась минувшей ночью на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Матч завершился волевой победой гостей со счетом 4:2. Две результативные передачи в этой игре сделал капитан и форвард «столичных» Александр Овечкин. «Миннесота» одержала третью подряд победу.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в гостях встретится с «Аризоной Койотс». «Миннесота» на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Оба матча состоятся 20 января.