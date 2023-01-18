Ассистентский дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Миннесотой»

Встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон» принимал «Миннесоту», состоялась минувшей ночью на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Матч завершился волевой победой гостей со счетом 4:2. Две результативные передачи в этой игре сделал капитан и форвард «столичных» Александр Овечкин. «Миннесота» одержала третью подряд победу.