Решетова пожаловалась на холод в отношениях с сыном после разлуки

Решетова призналась в соцсетях, что уже 16 дней не виделась с сыном и не увидится еще столько же. Мальчик улетел на отдых со знаменитым отцом. Модель уверена, что ребенку хорошо с Тимати, но ее беспокоит, как изменилось ее общение с сыном, с которым они разговаривают по видеосвязи.