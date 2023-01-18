Решетова пожаловалась на холод в отношениях с сыном после разлуки

Модель и блогер Анастасия Решетова рассказала о последствиях долгой разлуки с сыном от рэпера Тимати Ратмиром. Знаменитость пожаловалась, что между ней и мальчиком возник холод.
Решетова призналась в соцсетях, что уже 16 дней не виделась с сыном и не увидится еще столько же. Мальчик улетел на отдых со знаменитым отцом. Модель уверена, что ребенку хорошо с Тимати, но ее беспокоит, как изменилось ее общение с сыном, с которым они разговаривают по видеосвязи.
«Я замечаю изменения в его поведении и чувствую некий холод», — поделилась блогер в соцсетях.
Экс-возлюбленная рэпера добавила, что недавно сама ездила с ребенком в путешествие. По словам Решетовой, нынешнее состояние мальчика является полной противоположностью тому, что было между ними в поездке.
Напомним, модель родила сына от Тимати в октябре 2019 года. Звездная пара распалась, когда мальчику еще не было года.